لاعب مصري يرفض مصافحة إسرائيلي ببطولة العالم

رفض لاعب المنتخب المصري للجودو محمد عبد العال، أمس الأربعاء، مصافحة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي في الدور نصف النهائي لبطولة العالم للجودو المقامة في اليابان.

وفور إعلان الحكم خسارة عبد العال بالمباراة، توجه الإسرائيلي نحو المصري لمصافحته إلا أن الأخير رفض وقرر مغادرة الملعب.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي للجودو على ضرورة انحناء اللاعبين المتنافسين على مصافحة بعضهما البعض بالأيدي عقب نهاية المباراة.

يذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى، ففي دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريودي جانيرو البرازيلية عام 2016 رفض المصري إسلام الشهابي مصافحة منافسه "الإسرائيلي" أور ساساون، بعد نهاية النزال في دور الـ 32.

وانتقدت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، الأربعاء، خطوة عدم المصافحة، مستعنية بصورة تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يصافح رئيس وزراء "إسرائيل"، بنيامين نتنياهو.

وقالت السفارة في تغريدة الأربعاء، عبر حسابها الموثق بتويتر: إن رفض المصافحة جاء "بعد أربعين عاماً من السلام وبعد عدد لا يحصى من المصافحات".

فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد المصري للعبة الجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان إن الظلم التحكيمي كان وراء خسارة لاعبها.

وأوضح على أن اللاعب الإسرائيلي كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، مما دفع اللاعب المصري إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء.

وتم توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن، يوم 26 مارس/آذار 1979، لإتمام إطار سلام شامل عُرف بـ"اتفاقية كامب ديفيد"، التي وقعها الجانبان في 17 أيلول/سبتمبر 1978، بعد خمسة أعوام من آخر حرب بينهما جرت في أكتوبر/تشرين أول 1973.