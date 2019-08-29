الاحتلال يعتقل 20 مواطناً بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة طالت 20 مواطناً .

واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش شقيقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الفتى صلاح الدين سعيدة من الرام شمال القدس.

فيما اعتقلت كلًا من ثائر طقامش،و نبيل ابو قبيطه، وعلاء ابو قبيطه من مدينة يطا بالخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسين جلال مسالمة، والشاب سليمان عبد الكريم العجوز من مخيم العزة شمال بيت لحم.

ومن يعبد جنوب جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عقاب نفيعات، ونجله عنتر عقاب نفيعات، والشاب أسعد القنيري.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء براذعية من صوريف شمال الخليل المحتلىة.فة

يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.