نافاس يحزم أمتعته للرحيل لباريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي كوستاريكي، عن تفاصيل جلسة جمعت حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس مع المدير الفني زين الدين زيدان، لحسم مستقبله مع الميرنجي.

وبحسب صحيفة "La Nación" الكوستاريكية، فإن نافاس قد يصل غدًا الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل إتمام انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة: "نافاس الذي يرفض الاستمرار في ظل كورتوا، أبلغ زيدان بقراره الذي لا رجعة فيه، بمغادرة ريال مدريد، اليوم الأربعاء عقب المران".

وعلى الرغم من خروج زين الدين زيدان للتأكيد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بلد الوليد الأخيرة في الليجا، أن نافاس لم يطلب الرحيل وأنه مستمر مع الفريق، لكن يبدو أن الكوستاريكي اتخذ قراره النهائي بالفعل.

وسيتوجب على إدارة ريال مدريد البحث سريعًا عن حارس مرمى ليكون بديلا للبلجيكي تيبو كورتوا، قبل غلق سوق الانتقالات لتعويض رحيل نافاس.