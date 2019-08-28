عثمان ديمبلي يوجه صفعة لبرشلونة

وجه موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، صفعة قوية لإدارة النادي الكتالوني، فيما يخص مصير اللاعب.

وتُفيد كل التقارير مؤخرًا، في سعي برشلونة لإدراج ديمبلي ضمن صفقة استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وقال سيسوكو، خلال تصريحاته لصحيفة "تيليفوت" الفرنسية: "ديمبلي سيبقى في برشلونة بنسبة 100%، ولا يوجد أي إمكانية لرحيله".

وأضاف: "إنه يريد البقاء وتحقيق الانتصارات بقميص برشلونة".

وكان سيسوكو قد نفى خلال الساعات الماضية، عقده أي جلسات تفاوضية مع إدارة برشلونة أو باريس سان جيرمان، وأكد أن كل التقارير التي تربط ديمبلي بصفقة نيمار لا تهمه هو واللاعب.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن برشلونة، استقر على تقديم خدمات عثمان ديمبلي إلى سان جيرمان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع البيع النهائي للكرواتي إيفان راكيتيتش، بالإضافة لأموال تقارب الـ125 مليون يورو، مقابل الحصول على نيمار.