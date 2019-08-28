إدارة ترامب تقرر عدم كشف عن البعد السياسي لصفقة القرن قبل الانتخابات إسرائيل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لن تكشف عن البعد السياسي لـ"صفقة القرن" قبل الانتخابات "الإسرائيلية".

وذكر غرينبلات، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اتخذنا قرارا ألا نكشف عن رؤيتنا للسلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال الرئيس الأمريكي، الاثنين الماضي، إن البعد السياسي من خطة السلام التي تعمل عليها إدارته، قد يتم إعلانه قبل الانتخابات الإسرائيلية التي من المقرر أن تجري، في 17 سبتمبر، نتيجة فشل رئيس وزراء "إسرائيل" الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر حليفا قويا لسيد البيت الأبيض، في تشكيل الائتلاف الحكومي عقب الاستحقاق الانتخابي السابق، في أبريل الماضي، بسبب خلافات سياسية داخلية عدة، إضافة إلى مشاكله القانونية.

وأجلت إدارة ترامب مرارا الإعلان عن البعد السياسي من خطة السلام لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن"، على خلفية التطورات في إسرائيل إضافة إلى الرفض القاطع للعمل بها من قبل الأطراف الفلسطينية، التي سبق أن قاطعت ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، المنعقدة من 25 إلى 26 يوينو، وهي الجانب الاقتصادي من مبادرة الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتخذت إجراءات عدة ضد فلسطين على رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.