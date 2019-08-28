ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

قناة عمان الرياضية بث مباشر

  • فلسطين اليوم
  • 19:26 - 28 اغسطس 2019
قناة عمان الرياضية بث مباشر قناة عمان الرياضية بث مباشر
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

تردد قناة عمان الرياضية الجديد “Frequency Channel Oman TV Sport HD” هي قناة عربية عمانية تبث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات أو بدر سات متخصصة في عرض البرامج الرياضية وكل ما يتعلق بالرياضة العمانية والعربية والعالمية تعمل على مدار اليوم 24 ساعة عرض مستمر من باقة منوعة من البرامج الرياضية المختلفة التي يهتم بها المشاهد العربي كما أنها تقوم بعرض برامجها بدون تشفير على شاشتها المستمرة في العرض فهي قناة رياضية فضائية تقوم بعرض كل ما يتعلق بالأمور الرياضية العمانية بمختلف مجالاتها.

قناة عمان الرياضية بث مباشر

الأكثر مشاهدة

متعلقات