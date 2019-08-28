تردد قناة عمان الرياضية الجديد “Frequency Channel Oman TV Sport HD” هي قناة عربية عمانية تبث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات أو بدر سات متخصصة في عرض البرامج الرياضية وكل ما يتعلق بالرياضة العمانية والعربية والعالمية تعمل على مدار اليوم 24 ساعة عرض مستمر من باقة منوعة من البرامج الرياضية المختلفة التي يهتم بها المشاهد العربي كما أنها تقوم بعرض برامجها بدون تشفير على شاشتها المستمرة في العرض فهي قناة رياضية فضائية تقوم بعرض كل ما يتعلق بالأمور الرياضية العمانية بمختلف مجالاتها.

قناة عمان الرياضية بث مباشر