متى يتساوى الليل والنهار 2019؟

تتكرر حالة التساوي بين الليل والنهار مرتين كل عام أولها في العشرين من شهر آذار وتسمى بالاعتدال الربيعي والثانية تحدث في الثاني والعشرين من شهر أيلول والتي يُطلق عليها اسم التعادل الاعتدال الخريفي.

وتأتي ظاهرة الاعتدال الخريفي بعد الانقلاب الصيفي، حيث بدأت الحركة الظاهرية للشمس تدريجياً باتجاه الجنوب بعد يوم الانقلاب الصيفي، حيث كانت الشمس متعامدة على مدار السرطان، واستمرت الحركة الظاهرية للشمس مقتربة من خط الاستواء يوماً بعد يوم حتى تتعامد تماما على خط الاستواء في يوم الاعتدال الخريفي.

وتعتبر ظاهرة الاعتدال الخريفي من الظواهر الفلكية الهامة، حيث يعتمد عليها (وعلى باقي الفصول الأربعة) سكان الكرة الأرضية، لمعرفة التغيرات المناخية، إضافة إلى أنه في هذا اليوم يمكن تحديد اتجاه الشرق والغرب بدقة متناهية وقت شروق وغروب الشمس على الترتيب علماً بأن الشمس في هذا اليوم ستشرق من نقطة الشرق تماما، وستغرب في نقطة الغرب تماماً.

النقطتان الاعتداليتان، فيهما تنطبق الشمس تماماً على الخط الاستوائي، ويبدأ فيهما فصلا الربيع والخريف كل في نصف من نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، أي أن يبدأ الربيع في النصف الجنوبي بينما يبدأ الخريف في الشمالي بنفس الوقت.

كذلك تظهر فيهما الشمس من الاتجاهات الحقيقية فيمكن يومها رصد اتجاه الشرق بدقة وكذلك اتجاه الغرب ويتساوى في هذين اليومين الليل والنهار تماماً كما تبدأ التغيرات المناخية في منطقة القطبين، فإذا كانت مثلاً مظلمة في القطب الشمالي فأنها تبدأ في الإشراق وإن كانت مصبحة فإنها تبدأ في الغروب حيث أن النهار يدوم في منطقة القطبين ستة أشهر ومن ثم يسدل الليل على القطب الستة أشهر الباقية.

إن مواقع النقطتين الاعتداليتين لا تبقيان في ذات المكان من سنة إلى أخرى، إذ تتغيَّران باتجاه الغرب ببطء كبير، يعادل درجة واحدة لكل مائة سنة. وهذه الحركة التدريجية لهاتين النقطتين والمسماة مبادرة تَنتُج عن تغير بسيط في اتجاه محور الدوران الأرضي.