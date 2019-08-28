شهداء_الواجب يتصدر تغريدات موقع تويتر في غزة

تصدر هاشتاق #شهداء_الواجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، عقب العملية الارهابية التي استهدفت حاجزي شرطة في مدينة غزة من قبل انتحاريين، أسفرت عن ثلاثة عناصر من الشرطة.

وفور وقوع الجريمة الإرهابية البشعة التي حظيت بإدانة الكل الفلسطيني، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإدانة العملية، وتقديم التعازي لعائلات الشهداء، مجمعين على أن أمن غزة خط أحمر.

ونشر نشطاء التواصل الاجتماعي صور الشهداء أثناء تشييع جثمانيهما مرفقة بعبارات ، التحية لأرواحهما الطاهرة، وبالتوعد بالانتقام لهم والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن غزة

ورصد موقع "فلسطين اليوم" تغريدات النشطاء على الهاشتاق #شهداء_الواجب:

رحم الله #شهداء_الواجب

وحسبي الله ونعم الوكيل https://t.co/SPRSTwG4GW















