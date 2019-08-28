أمناء جامعة الأزهر: مستعدون للحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة

أكد مجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة استعداده لبدء حوار جدي مع كافة أجسام الجامعة في ظل ظروف هادئة وطبيعية طبقاً للأنظمة والقوانين.

وأوضح بيان مجلس الأمناء اليوم الأربعاء، أن المجلس ينظر بقلق بالغ وخطورة شديدة لاستمرار اغلاق أبواب الجامعة أمام ألاف الطلبة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الحالة التي ستؤدي لترك آلاف الطلبة خارج الجامعة وحرمانهم من التسجيل والدراسة وإلحاق الضرر بمستقبلهم كما يؤدي إلى أضرار وخسائر أكاديمية ومالية كبيرة تلحق بالجامعة والعاملين على حد سواء.

نص البيان

بيان صادر عن مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة

فلتتوقف حالة الفوضى والفلتان

وقَفَ مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة أمام استمرار إغلاق أبواب الجامعة لليوم التاسع على التوالي من قبل بعض أفراد نقابة العاملين في الجامعة وحرمان آلاف الطلبة من حقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي والتسجيل في العام الدراسي الجديد، ومنع العاملين من دخول الجامعة وما يتبع ذلك من خلق بيئة ومناخ يزيد من حالة الإرباك ويفتح الأبواب أمام حالة من الفوضى التي يمكن أن تمتد لتطال نواحي الحياة المختلفة في قطاع غزة بكامله بصورة عامة والضرر البالغ بجامعة الأزهر خاصة.

إن مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة وهو يُعبر عن استعداده لحوار جدي مع كافة أجسام الجامعة في ظل ظروف هادئة وطبيعية طبقاً للأنظمة والقوانين، فإنه ينظر بقلق بالغ و خطورة شديدة لاستمرار هذه الحالة التي ستؤدي لترك آلاف الطلبة خارج الجامعة وحرمانهم من التسجيل والدراسة وإلحاق الضرر بمستقبلهم كما يؤدي إلي أضرار وخسائر أكاديمية ومالية كبيرة تلحق بالجامعة والعاملين علي حد سواء

وانطلاقاً من حرص المجلس الشديد على حماية الجامعة والعاملين والطلبة، فإنه يدعو كل الحريصين على استقرار الأوضاع في قطاع غزة، وكل من يعنيهم حماية التعليم الجامعي لأبنائنا الطلبة ومستقبلهم..، إلي الوقوف بحزم في مواجهة هذه الحالة من الفوضى التي يجري تغذيتها بأشكال مختلفة، تجعل من حالة التوتر والإحتقان هي السمة العامة الغالبة في قطاع غزة

والله ولي التوفيق،،

مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة

28/8/2019