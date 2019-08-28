شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملة بعنوان "نت مالو مثيل"

أطلقت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية حملتها الجديدة بعنوان "نت مالو مثيل" و الخاصة بالمشتركين الجدد في غزة؛ لتقدم من خلالها عروض على باقات الأنترنت المنزلي بأسعار مميزة جدا.

وقد صرح السيد عوني الطويل مدير اقليم غزة في شركة حضارة " إطلاق حملة نت مالو مثيل قد جاء لتلبية رغبات واحتياجات المشتركين المتجددة على مدار العام بمختلف فئاتهم مجتمعة في السوق الفلسطيني، فقد وفرت شركة حضارة من خلال الحملة عروض مميزة على العديد من سرعات الأنترنت المنزلي؛ ليكون العرض الرئيسي للمشتركين على سرعة 8 و 16 ميغا لمدة 6 أشهر بسعر 60 شيقل، أما باقي العروض فقد تنوعت باختلاف السرعات المقدمة. و يحصل المشتركون على اسعار مميزة جدا بعد انتهاء فترة الحملة.".

هذا وأكد الطويل أن حضارة قد أتاحت للمشتركين من خلال الحملة سرعات انترنت مختلفة و التي تناسب جميع فئات المجتمع، ليكون الهدف من الحملة كسب ثقة المزيد من المشتركين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، حيث تأتي عروض الشركة بعد دراسة حالة السوق و الوضع الاقتصادي.

و يذكر أن بإمكان المشتركين الجدد الاستفادة من مزايا حملة "نــــت مالو مثيل "من خلال زيارة أحد معارض شركة حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في غزة أو من خلال الاتصال على 1700100100. و للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الالكتروني على الرابط (https://www.hadara.ps/hadarasitegaza/campaigns&lang=2 ).