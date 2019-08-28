البزم يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيري غزة

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اياد البزم، عن تفاصيل جديدة لحادثة التفجيرين الإرهابيين في غزة والذي استهدف حواجز للشرطة الفلسطينية.

وقال البزم في تصريحات لفضائية الأقصى مساء الأربعاء: "هناك تقدم كبير في التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية في الميدان"، مؤكداً أن الداخلية تعرفت على منفذي العمل الإرهابي.

وأشار البزم إلى أن الجهة التي تقف خلف هذا العمل الإجرامي تتقاطع بشكل كبير مع الاحتلال الإسرائيلي وتسعى من اجل خلط الأوراق وارباك الساحة الفلسطينية.

وشدد البزم إلى أن الداخلية ستنشر التفاصيل كاملة فور الانتهاء من التحقيق في العملية الإرهابية، لافتاً إلى أن الوزارة لا تمر مرور الكرام على أحداث امنية تحاول زعزعة الأمن إلا وقد انهت الملف بشكل كامل.

وطمأن الناطق باسم وزارة الداخلية المواطنين على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القطاع مر على أحداث أكثر صعوبة من هذه الحادثة الإرهابية، كحادثة الشهيد القائد مازن فقها ومحاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية توفيق أبو نعيم وتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وفيما يتعلق بنشر الأخبار المتسارعة عقب التفجيرين، وجه البزم التحية والشكر لوسائل الاعلام المحلي والرسمي لضبط الأخطاء السابقة، قائلاً: "نرى وجود تطور في تعامل وسائل الإعلام المحلي في هذه الأحداث الأمنية".

وناشد البزم في ذات السياق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتريث في نشر منشوراتهم عبر صفحاتهم الشخصية الخاصة وانتظار الرواية الرسمية الدقيقة وتحمل المسؤولية الاجتماعية، بهدف تجنب نشر الشائعات التي تربك الميدان.