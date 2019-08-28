"إسرائيل" تحذر سفاراتها وممثلياتها من رد حزب الله

يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سفاراته وممثلياته في العالم قد تتعرض لهجمات عنيفة من قبل حزب الله اللبناني رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان والتي كان أخرها طائرات مسيرة اخترقت أجواء الضاحية الجنوبية في بيروت.

ونقل موقع "إندبندنت" عن مصدر أمني قوله: إن إسرائيل أوعزت إلى ممثلياتها في الخارج باتخاذ الحيطة والحذر، كما أنها طلبت ذلك من السفراء والممثلين الكبار التزام بيوتهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، "خاصة في دول الشرق الأقصى وأميركا الجنوبية".

كما أشار المصدر إلى "تعزيز الحراسة على الكنس والمدارس والمؤسسات اليهودية في عدد من الدول"، لافتاً إلى أن إسرائيل تأخذ تهديدات حزب الله على محمل الجد، إلا أنها لا تتوانى عن القيام بما يلزم للحفاظ على أمنها".

وقال المصدر الإسرائيلي: "أن تقنيات إسرائيل المتطورة تؤهلها للقيام بخطوات وعمليات لا يستطيع الحزب ولا غيره مواجهتها أو التصدي لها".