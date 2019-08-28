اتحاد المقاولين يقرر رفع المقاطعة عن المؤسسات التي تستجيب لمطالبه

أعلن اتحاد المقاولين بغزة عن تفاهمات هامة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، على طريق تحقيق مطالب المقاولين العادلة، وفي اطار المسؤولية الوطنية العالية التي يتحلى بها الاتحاد وأعضاءه.

وأكد رئيس الاتحاد أسامة كحيل أن مجلس الادارة قرر في جلسته الطارئة اليوم الأربعاء التأكيد على مقاطعة جميع المؤسسات التي تضع آلية اعمار غزة (GRM) كشرط للمشاركة في عطاءاتها، واستمرار مقاطعة جميع المؤسسات التي تستخدم القوائم المختصرة في عطاءاتها، وفق القرارات الأخيرة للهيئة العامة للمقاولين.

وأعلن كحيل أن الاتحاد قرر السماح للمقاولين بالمشاركة في عطاءات للمؤسسات التي لا تشترط (GRM) مدخلا للمشاركة في عطاءاتها، ولا تتبع أسلوب القوائم المختصرة في قرار يسري ابتداء من اليوم وفق التفاهمات مع وزارة الأشغال العامة والاسكان بغزة وضمن القرارات السابقة للاتحاد وهيئته العامة.

وتضمن الاتفاق التحويل من مستحقات المقاولين المترصدة من الارجاع الضريبي وذلك لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل سواء لنفس المقاول أو للغير على ان يكون التحويل للمقاول المتعثر بالكامل، وغير المتعثر بنسبة 50% للجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الأشغال من جانبها تبني مطلب الاتحاد بإلغاء ( GRM) أمام كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وكذلك حق الاتحاد الكامل في القيام بجميع الفعاليات اللازمة من أجل تحصيل حقوقه الضريبية المحتجزة لدى وزارة المالية برام الله.

ويتضمن الاتفاق مشاركة الاتحاد في جميع المفاوضات الاقتصادية والتعاقدية التي لها علاقة بالمشاريع الإنشائية مع حق المقاولين في المطالبة بفروق أسعار العملات أمام الشيكل .

ويشمل الاتفاق اعتماد وزارة الأشغال القرارات الصادرة عن الاتحاد ضد المخالفين من أعضاء الهيئة العامة من أجل تحقيق مصالحه بما لا يتعارض مع القانون، فضلا عن استمرار التنسيق بين الوزارة والاتحاد بما يحقق المصلحة العامة.

واعتبر كحيل أن التفاهمات الجديدة تؤكد انفتاح الاتحاد على كل الافكار والمساعي الحميدة التي لا تمس بجوهر القضايا المطلبية المشروعة لاتحاد المقاولين، كما توضح عدالة مطالب المقاولين التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية والحقوقية والقوى الفلسطينية، مشيدا بالتزام المقاولين الكامل والتام بقرار المقاطعة الذي حقق حراك فاعل، والتفاف كبير حول حقوق المقاولين.

وعقد الاجتماع في مقر نقابة نقابة المهندسين بحضور نقيب المهندسين في محافظات غزة المهندس كنعان عبيد، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجي سرحان، ووكيل وزارة الحكم المحلي المهندس ابراهيم رضوان، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المهندس هاشم سكيك، والأستاذ جهاد الفرا، والمهندس عبد الناصر أبو عودة.