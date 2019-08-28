ايسكو ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد

أفاد نادي ريال مدريد أنه "بعد الفحوص التي أجريت الأربعاء من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ".

ولم يحدد ريال مدة غياب لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار "تقييم حالته".

في المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدة غياب "هذا النوع من الاصابة تتراوح عادة من أسبوعين إلى 3 أسابيع".

وخاض إيسكو (27 عاما) مباراة فريقه أمام بلد الوليد أساسيا، قبل أن يستبدله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الدقيقة 68 بالمهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش، علما بأن اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 في المرحلة الثانية من "الليغا".