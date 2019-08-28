مشاهدة مباراة هلال الأبيض ضد الأهلي عطبرة بث مباشر يلاشوت

يحلّ فريق الأهلي عطبرة ضيفًا على هلال الأبيض في مباراةٍ قوية وساخنة يبحث خلالها الفريقان عن النتيجة الإيجابية.

وذلك الساعة السابعة مساءً اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019، ولا يملك الفريق القادم من عطبرة في جعبته أيّ نقاط، إذ خسر أولى مواجهاته أمام الشرطة القضارف بهدفين لهدف.

وسيسعى في جولة اليوم إلى تعويض ما فقده من نقاط لضمان التقدّم خطوة إلى الأمام، أما على الطرف الآخر، فلا خيار أمام هلال الأبيض غير الانتصار حيث يمرّ بذات وضعية ضيفه بعد أنّ فقد ثلاث نقاط أمام الفلاّح عطبرة في المباراة الأولى.

وفي مباراة ثانية بملعب”النقعة”، يستضيف المريخ الفاشر نظيره الأمل عطبرة ضمن ذات المرحلة، وسيدخل الفريقان مواجهة اليوم من أجل التعويض لاسيما وأنّهما سقط في فخ التعادل الإيجابي في الجولة الأولى.

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