مشاهدة مباراة مريخ الفاشر والأمل عطبرة بث مباشر الدوري السوداني الممتاز 2019

الدوري السوداني الممتاز هي الدرجة العليا لكرة القدم في السودان، ويشارك في الدوري الممتاز 18 نادياً. وتم تأسيسه في عام 1996 حيث حل مكان دوري السودان العام الذي تأسس عام 1962 وانتهى عام 1995. تُعتبر شركة سوداني للاتصالات هي الراعية الرسمية للبطولة لذا يسمى بدوري سوداني الممتاز لكرة القدم.

يتنافس حاليًا 18 فريق في مجموعتين، يلعب كل فريق 34 مباراة على دورين ذهابًا وإيابًا. يتأهل أول فريقين لدوري أبطال أفريقيا، فيما يتأهل ثالث الدوري لكأس الكونفيدرالية الأفريقية في العام التالي. ويهبط أدنى ثلاثة فرق في الترتيب لدوري الدرجة الثانية. تُبث مباريات الدوري حاليًا علي قناة الملاعب الرياضية ( Sudan Sport )

موعد مباراة مريخ الفاشر والأمل عطبرة اليوم فى الدوري السوداني الممتاز 2019 توقيت المبارة فى تمام الساعة 17:00 م اليوم

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