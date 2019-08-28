مشاهدة مباراة الزمالك فى كرة اليد بث مباشر

مشاهدة مباراة كرة اليد بين الزمالك وكيل الألمانى، حيث يلتقى فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى باسم السبكى إلى خوض مواجهة قوية فى تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم أمام كيل الألمانى فى إطار ربع نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة فى المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة كرة اليد بين الزمالك وكيل الألمانى ، ويعول الزاملك على 5 أوراق رابحة فى فى مواجهة بطل ألمانيا، فى المقدمة أحمد الأحمر، حيث يعول الجهاز الفنى للفريق كرة اليد بالزمالك آمال عريضة على صاحب الخبرات أحمد الأحمر دينامو الفريق الذى يمتلك مهارات عالية فى تسجيل الأهداف

مشاهدة مباراة كرة اليد بين الزمالك وكيل الألمانى، ويمتلك الزمالك فى مركز الجناح الأيسر نجم المنتخب كريم ايمن الذى يمتلك قدرات تهديفية و دفاعية فائقة ، بجانب الوافد الجديد من الشمس حسن وليد قداح هداف بطولة كأس العالم للناشئين، التى حصلت مصر عليها مؤخرا فى مقدونيا .

مشاهدة مباراة كرة اليد بين الزمالك وكيل الألمانى، كما تمتلك صفوف الفريق الأبيض النجم يحيى الدرع اللاعب الذى يمتلك ثقة فنية عالية و أيضا لديه قدرات تهديفية كبيرة.

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