القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية لكرة اليد 2019

انطلقت بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في نسختهـا الـــ13 على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام بمشاركة 10 أندية من مختلف قارات العـالم، بحضور الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية والأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد.

تضمن حفل الافتتاح الذي استغرق 25 دقيقة فقرات متنوعة، أعدتها اللجنة المنظمة لتناسب جميع الحضور من الأفراد والعائلات الذين حضروا مجانًا بعد قرار اللجنة المنظمة فيما سيكون الدخول مجانًا.

يذكر أن البطولة تجرى في السعودية للمرة الأولى، بعد أن فازت بحقوق استضافتها لمدة أربعة أعوام.

تشارك 10 اندية في النسخة الـ 13 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي حصلت السعودية على حق استضافتها بداية من العام الجاري وحتى عام 2022.

الأندية المشاركة هي برشلونة الإسباني "حامل اللقب" والوحدة السعودي "فريق البلد المستضيف" وفاردار المقدوني "بطل قارة أوروبا" والدحيل القطري "بطل قارة آسيا" والزمالك "بطل قارة أفريقيا" وتاوباتي البرازيلي "بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى" ونيويورك سيتي "بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي" وسيدني الأسترالي "بطل بطولة أندية أوقيانوسيا" ومضر السعودي وكيل الألماني "المرشحان من الاتحاد الدولي لكرة اليد".

يبدأ الزمالك بطل أفريقيا مشواره في البطولة من ربع النهائي، عندما يلاقي غدًا الأربعاء الفائز من مواجهة كييل الألماني، وجامعة سيدني الأسترالي التي ستقام اليوم ضمن الدور التمهيدي للبطولة.

كانت النسخة الأولى من بطولة العالم للأندية لكرة اليد قد انطلقت عام 1997 في النمسا، وتوج بها فريق كانتابريا الإسباني، بعد التغلب على درامن النرويجي في المباراة النهائية.