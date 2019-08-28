نيمار أقرب إلى برشلونة من أي وقت مضى!

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي وضعه برشلونة، من أجل تقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ملعب "كامب نو".

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنَّ برشلونة يعمل على أن يتم تقديم نيمار للجماهير ووسائل الإعلام، غدًا الخميس، في "كامب نو".

وأشار إلى أنه كي يتم تقديم اللاعب البرازيلي غدًا، يجب أن تحسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

وأوضحت آخر التقارير الواردة من إسبانيا، أنَّ برشلونة عرض على سان جيرمان التخلي عن أكثر من لاعب بالإضافة إلى الأموال، للحصول على خدمات نيمار.

بينما رفض النادي الفرنسي انتقال نيمار إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 170 مليون يورو.

يذكر أن الميركاتو الصيفي في إسبانيا ينتهي، يوم الإثنين المقبل.