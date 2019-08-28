نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2019 وزارة التعليم العالي سوريا

أصدرت وزارة التعليم العالي في سوريا، اعلان المفاضلة العامة للقبول الجامعي 2019-2020 (مفاضلة أولى) بكالوريا 2019 علمي أدبي شرعي مهني تجاري صناعة نسوي.

ويترقب طلبة وطالبات البكالوريا السورية إعلان موقع وزارة التعليم العالي نتائج المفاضلة العامة والخاصة والثانويات المهنية للقبول الجامعي 2019 برقم الاكتتاب بالاسم، ونشر الحد الأدنى للقبول للفرع العلمي والحدود الدنيا للقبول للقسم الأدبي.

وحددت الوزارة ذات الموعد للطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) لعام 2019، الذين لم يتقدموا سابقاً إلى مفاضلة القبول الموازي للعام الدراسي السابق، أو تقدموا إليها وكانت جميع رغباتهم مرفوضة.

واشترط القبول للتسجيل المباشر “ألا يكون الطالب متقدماً إلى مفاضلة الموازي لهذا العام وقُبل بموجبها، وألا يكون الطالب دوَّن رغبة تتطلب مسابقة أو مقابلة ما لم يكن قد نجح فيها سابقاً”، كما اشترط القبول أيضاً حيازة الطالب على الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا المعلنة لمفاضلة الموازي، وتحقيق الشروط الأخرى المطلوبة لكل اختصاص.

وفي سياق آخر، حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي موعد الامتحان الوطني الطبي الموحد “دورة تشرين 2019” لطلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية “دمشق وحلب وتشرين والبعث” والجامعات الخاصة “القلمون والأندلس للعلوم الطبية والجامعة السورية” والجامعات غير السورية يومي السبت 19 و26-10-2019.

فحص نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 من هــــــــــــــنا

رابط وزارة التعليم العالي ( نتائج مفاضلة البكلوريا) في حال صدورها اضغط هـــــــــــنا .

. رابط موقع وزارة التربية السورية اضغط هــــــــــــــنا .

يذكر أن وزارة التربية السورية قد أعلنت عن نتائج البكالوريا سوريا الدورة التكميلية في السابع عشر من أغسطس الجاري، حيث بلغت نسبة النجاح للشعبة العلمية 88.76% ، بينما بلغت في الشعبة الأدبية 84.32%.

تحديث الساعة 8:10 صباحا الأربعاء 28 أغسطس: نترقب اعلان نتائج المفاضلة العامة للجامعات السورية خلال الساعات القادمة، ونحن معكم بكل جديد من خلال التحديثات.

تحديث الساعة 10:10 صباحا: حتى تلك اللحظة من تحديث المقال، لم يتم الإعلان عن نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 لطلاب البكالوريا الملتحقين بالجامعات السورية.

تحديث الساعة 12:40 مساء يمكن لجميع طلاب البكالوريا الإستعلام عن نتائج المفاضلة العامة تبعهم من خلال الدخول على رابط القبول الجامعي التابع لوزارة التعليم