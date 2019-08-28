ابتكار تقنية حديثة للتجسس تعرف على مميزتها

ابتكر باحثون أمريكيون تقنية حديثة ويستخدمها الجيش الأمريكي في مهماته السرية للتجسس وهي مصنوعة من مادة غريبة قابلة للاختفاء الذاتي قبل كشفها.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أوردت الخبر، إلى أن التقنية الجديدة هي عبارة عن جهاز يستخدم في عمليات التجسس ويمكن أن يدمر نفسه ذاتيا، ويختفي من دون ترك أي أثر بعد أداء مهمته السرية.

هذه الأجهزة أو التقنية المبتكرة، مصنوعة من مادة من نوع خاص من "البوليمرات"، ابتكرها باحثون في الجمعية الكيميائية الأمريكية، وتم تطويرها بناء على طلب من وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال العلماء: "إن المادة الجديدة التي يمكن استخدامها لتصنيع أجهزة الاستشعار والتجسس الإلكترونية، يمكن إلقاؤها في أرض العدو للاستطلاع وتخزين المعلومات قبل تدمير نفسها والاختفاء كأنها لم تكن موجودة من الأساس".

مدير المشروع الدكتور بول كول أوضح أن هذه المادة لا تتحلل ببطء على مدار عام، مثل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل، بل يختفي هذا "البوليمر" في لحظات عندما يتلقى أمر التدمير الذاتي أو عندما يتعرض للشمس".

وأشار إلى أنه تم تصميم نسخة أخرى لتكون حساسة لضوء الفلوريسنت، ما يجعلها عملية لأداء المهام داخل المنشآت".

ومن أجل تحقيق هذا الانتقال السريع من الحالة الصلبة إلى التحلل الكامل، استخدم العلماء "بوليمر" يتمتع بخاصية انخفاض درجة الانصهار، ما يعني أن روابطه تتفتت بسرعة عندما تتجاوز حرارته درجة معينة.