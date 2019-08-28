الاحتلال يصدر حكماً بالسجن على الشيخ بسام السعدي

أصدرت ما تُسمى محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية اليوم الأربعاء حكماً بالسجن لمدة سنتين على القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام راغب السعدي (60 عاماً).

وأكدت نوال السعدي الأسيرة المحررة وزوجة القيادي في الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال سيفرج عن الشيخ بسام مطلع العام القادم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال حكمت على الشيخ عامين بالسجن.

وقالت: "إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لا زالت تمنع الشيخ بسام، والذي اعتقل في عملية خاصة لوحدات المستعربين بعد مطاردة استمرت سنوات عدة".

وكان الشيخ بسام اعتقل بتاريخ 19/03/2018م، ووجهت له النيابة العسكرية تهمة الانتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

يُشار إلى أن الشيخ بسام السعدي من قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، وتعرض لعدة اعتقالات سابقة على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف الحركة حيث أمضى ما يزيد عن ١٤ سنة خلف القضبان، وكذلك اعتقلت زوجته نوال السعدي "أم إبراهيم" وأمضت حوالي ثلاثة أعوام في الأسر على نفس خلفية نشاطات زوجها، واستشهد ولداهما "عبدالكريم" بتاريخ 01/09/2002 ، و"إبراهيم" بتاريخ 16/11/2002 برصاص الاحتلال وهما من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.