نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2019 برقم الجلوس اليوم السابع

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني عن طريق رقم الجلوس والاسم من خلال موقع اليوم السابع، حيث تم رفع كافة نتائج الطلاب من لجميع الأقسام العلمي والأدبي.

وحصل موقع اليوم السابع حقوق رفع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 عبر بوابتها، كما ستقوم الوزارة بإرسال النتائج لكافة المديريات التعليمية التابعة لها لتوزيع النتائج علي المدارس ليستطيع الطالب الحصول عليها من المدرسة أو عن طريق الإنترنت.

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وصرح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، بأن عدد طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات والذين قد سجلوا رغباتهم عبر موقع الإلكتروني للتنسيق قد بلغ عددهم نحو 75 ألف طالب وطالبة، حتى صباح اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 وأن الموقع مستمر في تلقي رغبات الطلاب.

وصرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن بدء تنسيق الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للدور الأول للمرحلة الثالثة بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، والتنسيق للطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى الثانية من تنسيق الثانوية العامة للجامعات المصرية، حيث أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات.