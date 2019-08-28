رابط فحص 100 دولار شهر 8 المنحة القطرية

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة عن استكمال عملية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقيمة 100 دولار، منوهة إلى أن الصرف سيكون في مكاتب البريد الخمسة الرئيسة بمحافظات غزة.

بدأت اللجنة القطرية بصرف مساعدات نقدية، يوم الأحد 25 أغسطس 2019 لـ60 ألف أسرة فقيرة في القطاع بواقع 100$ لكل أسرة.

وذكرت أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

رابط فحص المنحة القطرية لشهر 8 من هـــــــــــــــنا.

وتمول قطر مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار، لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإسكان في القطاع، بالإضافة لمشاريع إعمار.

وهذه المرة السابعة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار لآلاف الأسر المحتاجة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.