فحص كوبونات الوكالة الصفراء 2019

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” جميع المستفيدين من كابونات الوكالة بضرورة فحص كوبونات الوكالة من خلال الموقع المرفق، لمعرفة أيام تسليم دورة المساعدات الغذائية.

وأسست الأمم المتحدة منظمة تسمى “هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين” في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

وفي 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.

وتقدم وكالة الغوث مساعدات غذائية لحوالي 1.3 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليون يتلقون مساعدات منتظمة، والذين يدخلون في دائرة الفقر المدقع”.

وتمول الأونروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة، وأكبر المانحين للأونروا هي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربية والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.

الاستعلام عن كابونة الوكالة الجديدة من هـــــــــــــنا