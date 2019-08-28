آلية السفر غداً الخميس عبر معبر رفح البري

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، كشف أسماء المسافرين غداً الخميس 29 أغسطس مؤكدة أن السفر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى رقم 80 من كشف (21-8).

ودعت الداخلية في بيان لها، المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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