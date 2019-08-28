موعد مباراة الكويت والشرطة والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 28/8/2019

من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019، مواجهة قوية بين فريق الكويت الكويتي أمام الشرطة العراقي على ملعب استاد الكويت، ضمن مواجهات الذهاب بدور الـ32 بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقام مباراة الكويت والشرطة بكأس محمد السادس تمام الساعة 18:15 بتوقيت القاهرة و19:15 بتوقيت مكة المكرمة و16:15 بتوقيت جرينتش، على ستاد الكويت، فيما يدير مباراة الكويت والشرطة الحكم المصري محمود البنا.

وبشأن القنوات الناقلة للمباراة، فهي قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وتردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات هو 12226 أفقي، وهي قناة فضائية مفتوحة مجانية.

يذكر أن الوصل الإماراتي فاز على الهلال السوداني بهدفين نظيفين، فيما واجه الاتحاد السعودي والعهد اللبناني وفاز العميد بنتيجة 3-0، في الكويت خسر العربي على يد الاتحاد السكندري المصري بنتيجة 1-0، وأخيرًا فاز النادي الرياضي القسنطيني الجزائري على المحرق البحريني بنتيجة 3-1.