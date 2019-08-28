اسعار الدواجن يوم بيوم فى مصر الاسواق المصرية

شهدت أسعار الدواجن، اليوم في مصر، استقرار ملحوظ ، فسجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 20 جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو 25 جنيها، وذلك حسبما أوضحت بورصة الدواجن.

كما وسجل كيلو البانيه في السوق، بنحو 60 جنيها، وراك بيضاء سجلت نحو 38.5 جنيه، كيلو الفراخ البلدي سجلت نحو 39 جنيها، كيلو البط 55 جنيها، السمان 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 39 جنيها، هياكل 12 جنيها، كبد صافي 45 جنيها، أجنحة 25 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 06.00 جنيه 06.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.75 جنيه 05.00 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولارد يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه

أسعار البيض اليوم