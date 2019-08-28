فور اعتقاله.. أسير من رام الله يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام



قرر الأسير همام منير الريماوي خوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي فور اعتقاله قبل ثلاثة أيام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.

ومن المفترض أن تقام مراسم زفاف الأسير همام الريماوي (28 عاماً) يوم الجمعة القادم إلا أن الاحتلال نغص فرحة الأسير بالزفاف.

يذكر أن الأسير الريماوي اعتقل مرتين، الأولى لمدة 5 أشهر، والثانية لـ18 شهراً.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أبلغت عائلة الأسير همام الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، أن ابنها يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.

وقال شقيقه مجدي إن همام عند اعتقاله في الخامس والعشرين من الشهر الجاري جرى تحويله إلى مركز تحقيق المسكوبية، ومن ثم أعلن إضرابه عن الطعام، وفوراً تم تحويله إلى عزل سجن "عوفر".