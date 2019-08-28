"إسرائيل" تغلق مجالها الجوي خشية من رد حزب الله

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المجال الجوي قرب الحدود مع الأراضي اللبنانية، محذرًا الطائرات من الاقتراب من الحدود.

وحظر جيش الاحتلال أمس الثلاثاء، أي تنقل غير ضروري للمستوطنين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، خشية من رد محتمل من قبل حزب الله اللبناني، على الطائرات المفخخة الإسرائيلية.

وقال موقع "المستوطنين 7"، إن جيش الاحتلال طالب مستوطني شمال الأراضي المحتلة، عدم الاقتراب من حدود لبنان لمسافة 5 كيلو متر، كما تم حظر تنقل المستوطنين بين المستوطنات القريبة من حدود لبنان، خشية من رد عناصر حزب الله.