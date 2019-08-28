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فحص كوبونات الوكالة الاونروا 2019 الدورة الجديدة

  • فلسطين اليوم
  • 13:32 - 28 اغسطس 2019
فحص كوبونات الوكالة الاونروا 2019 الدورة الجديدة فحص كوبونات الوكالة الاونروا 2019 الدورة الجديدة
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اكدت الاونروا أن استلام الدورة الجديدة لأصحاب الكابونات الصفراء كان بداية شهر اغسطس ، على أن يتم صرف مساعدات الغذائية الخاصة بالكابونة البيضاء عقب الانتهاء من صرف كافة مستفيدي كابونة الصفراء في جميع فروع مكاتب الانروا في قطاع غزة .

كما وكشفت الوزارة على المساعدات الغذائية لهذا الشهر حيث تتضمن دقيق وزيت طعام ، وعلب سمك وأرز وعدس وبعض المواد الغذائية العاجلة ، والتي تستهدف من خلالها مساعدة الأسر الفقيرة وتقديم أبسط إحتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية .

وطالبت وكالة الانروا من جميع المستفيدين من كابونات الوكالة ، بضرورة الاطلاع على مواعيد تسليم الكابونات.

كما وقالت الوكالة أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع ، ولكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة:

رابط الفحص من هنا

1.تاريخ الكابونة

2. نوع الكابونة

3. رقم الدفتر

4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.

ومن الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

اما الدول المانحة لتمول الأونروا من تبرعات طوعية ، وأكبر المانحين للأونروا هي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربية والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.

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