إجازة السنة الهجرية 2019 سلطنة عمان

أصدر رئيس الوزراء في سلطنة عمان الدكتور عمر الرزّاز بلاغاً رسمياً يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم السبت الحادي والثلاثين من شهر آب الحالي، الموافق للأول من محرم لسنة 1441 هجرية، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.، فيما دعا جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة إلى إحياء المناسبة العطرة، والمساهمة في إبرازها وإظهارها بما يليق بها.

تعمل الهيئة الفلكية على تحديد موعد رأس السنة الهجرية في جميع الدول العربية، وكما هو معهود كل عام أنه في شهر ذي الحجة يتم البدء في تحديد موعد أول يوم في شهر محرم وهو من أهم الشهور الهجرية، حيث أنه يدخل في نطاق الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال أو المشاحنة بين الناس وبعضها البعض.

وأعلنت الهيئة الفلكية بالحساب الفلكي موعد رأس السنة الهجري الأول من شهر محرم أو أول السنة الهجرية هذا العام هو يوم 31 من شهر أغسطس 2019. وهناك العديد من الدول من تقوم بالاحتفال برأس السنة الهجرية بما يتوافق معها، فهناك دول تقوم بعمل حفلات دينية وتٌنشد فيها الابتهالات والمدح في النبي صلى الله عليه وسلم.