أين تقع مدينة البوزو في ببجي pubg

منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo، حيث تحتوي لعبة ببجي موبايل الأصلية التي يمكنك تنزيلها على الهاتف الجوال بنظام التشغيل أندرويد أو لنظام التشغيل iOS أو النسخة الخاصة بجهاز الكمبيوتر PC على العديد من الخرائط المتاح اللعب فيها.

و تُعد مدينة El pozo إحدى المدن الرئيسية في خريطة ميرامار، وهي مدينة تُعرف بأنها مدينة صناعية وترفيهية، وتحتوي على حلبة ومصانع وبها أبنية وعمارات، وتعتبر هذه المنطقة أيضاً من أهم أسرار لعبة ببجي موبايل 2019، ويتم البحث عن المناطق بصفة عامة في لعبة ببجي من أجل القيام بعددٍ من المهام بها حتى يزيد معد الـ RP الخاص بكل لاعب.

ولكن أين تقع منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo بخريطة ميرامار تحديداً، ولمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، يمكنكم الاطلاع على الصورة التالية:

فبعد أن يتم تنزيل ببجي موبايل على الجاز الخاص بك وفقاً لنظام التشغيل لديك، فإن اللعبة تطلب منك إكمال بعض المهمات لزيادة الرتبة الخاصة باللاعب، وفي بعض الأحيان لا يعرف اللاعب مكان المهمة وأين تقع المدينة المطلوب إكمال المهام بها، لذلك توفر لعبة ببجي الكثير من الخرائط، ومن هذه المناطق التي يتم الاستفسار عن موقعها حالياً هي منطقة بوزو.