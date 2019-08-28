تردد قناة السودان نايل سات 2019

تعتبر قناة السودان، قناة سودانية قومية منوعة تعرض العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام باللغة العربية والإنجليزية كما أنها تعرض الأفلام الوثائقية، وتعرض مشاكل السودان المحلية والاقتصادية.

يعرض تلفزيون السودان أيضاً برامج اجتماعية هامة للحياة الأسرية والتربوية فهناك برامج تناقش المشاكل الأسرية في البيت السوداني وتعرض لها الحلول كما أنها تعلم ربات البيوت والأمهات كيفية التعامل مع أطفالها في ظل التكنولوجيا التي احتلت عقول العديد من الأطفال في وقتنا الحالي.

وهناك بث لسهرات ذات الطابع السوداني الجميل تعرض على قناة السودان الفضائية وبها فقرات غنائية وإلقاء الشعر والكثير من الفقرات وعرض للمواهب الجديدة، ولا تقتصر على ذلك وحسب ولكنها تعرض الأفلام والندوات الثقافية المتعددة.

يذكر أن قناة السودان تأسست عام 1962 وهي قناة رسمية تابعة لحكومة جمهورية السودان وبدأت ببث تجريبي من مدينة الخرطوم وكان البث مقتصر على المدن المحلية داخل السودان أي المدن الكبرى الثلاث: الخرطوم، أم درمان، والخرطوم بحري.

يشار إلى أنه تم تحديث جدول تردد قناة السودان الفضائية على الأقمار الصناعية بعد التغيير والتوقف الأخير لها: