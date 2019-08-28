تردد قناة ميوزك الرماس الجديد 2019 hd

قناة ميوزك الرماس هي قناة عراقية عربية متخصصة في عرض الأغاني العراقية والخليجية تبث مجاناً ، كما تقوم بمتابعة الحصريات من الأغاني والكليبات لألمع المطربين والملحنين التي يشتهر بعرضها music al remas tv.

وحازت القناة على إعجاب الكثير من المستمعين والمشاهدين لعرضها برامج جديدة وفريدة من نوعها مما يميز القناة عن غيرها الذين يعرضون نفس المحتوى الذي جعلها تكسب المنافسة بجدارة.

تقدم قناة ميوزك الرماس الفن العربي بشكل مختلف من خلال تقديمها للأغاني المصورة وعرض أخبار فنانين كبار كما أنها تساعد على نشر الأغنية الخليجية في الوطن العربي القناة تعمل بدون تشفير بتقنية الHD الجديدة لتحسين الصورة.

وطرحت قناة ميوزك الرماس الفضائية تطبيق خاص بها عبر الجوالات وذلك لتمكن كل متابعيها دائماً فكل وقت وكل مكان من خلال هذا التطبيق الذي يحتوي على البث المباشر للقناة من خلال التطبيق على الجوال.

وتم تغيير التردد الخاص بقناة ميوزك الرماس إلى تردد جديد وذلك حرصاً من القناة على تقديم كل ما هو أفضل للمشاهدين والمتابعين في الوطن العربي.