علم الصومال الجديد

يحتفل الصومال اليوم الخميس 12 أكتوبر مناسبة ذكرى الـ63 من رفع العلم الصومالي للمرة في الأراضي الصومالية، وذلك في عام 1954، حيث تم تقديم فكرة العلم الصومالي إلى البرلمان المحلي، وتم التصويت عليه بالموافقة بالإجماع.

وبعد ذلك اليوم رفع العلم الصومالي في كل مكان إلى جانب العلم الإيطالي، ولاح للصوماليين في الافق آمال الاستقلال، وأصبح للصومال شعار يعرف به ويميزه من الآخرين.

ويرجع فضل تصميم العلم الصومالي إلى الحاج محمد عوالي الذي اختار أثناء تصميمه العلم بأن يكون لونه أزرق كالسماء تتوسطه نجمة بيضاء ذات خمسة أضلاع في إشارة إلى الأقاليم الصومالية الخمسة التي مزقها الاستعمار عند احتلاله للأراضي الصومالية.

أما اللون الأبيض الذي رسمت به النجمة في وسط العلم فهو للتعبير عن السلام والرخاء وأخيراً النجمة الخماسية فهي تدل على المناطق الخمسة التي يتواجد بها الشعب الصومالي وهي: الصومال البريطاني والصومال الإيطالي والصومال الفرنسي (جيبوتي) وأقليم أوجادين والمقاطعة الحدودية الشمالية.