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متى ينتهي سوق عكاظ 1440

  • فلسطين اليوم
  • 12:57 - 28 اغسطس 2019
متى ينتهي سوق عكاظ 1440 متى ينتهي سوق عكاظ 1440
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انطلقت فعاليات سوق عكاظ في شهر اغسطس الجاري ، كما وانطلقت معه الكثير من الفعاليات والأنشطة المصاحبة له، حيث تعمل على إحياء الإرث التاريخي والعسكري للمملكة وتتفاعل معه كافة مكونات المملكة من مواطنين وجهات أمنية ومؤسسات وغيرها.

ومن الجدير ذكره، يتضمن مهرجان سوق عكاظ ومهرجان الإبل وأوبريت عكاظ وغيرها الكثير من الأنشطة المختلفة، كما ويقام السوق ضمن موسم الطائف في النسخة الثالثة عشر منه.

واعلنت اللجنة المنظمة لسوق عكاظ عن موعد إنتهاء السوق ، فانه سوف يكون في الثلاثون من أغسطس الجاري، حيث يتضمن المهرجان الكثير من الأنشطة التي بدء عرضها من يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى نهاية المهرجان.

وفي السياق نفسه، يعتبر السوق من أبرز مواقع الفعاليات الرئيسة فى "موسم الطائف" وهو أحد أهم الأسواق فى تاريخ العرب قديما، وقد اندثر مع الأعوام وأُعيد إحياؤه منذ ١٣ عاماً من جديد، ويتم تقديمه هذا العام بشكل جديد.

كما ويعد سوق عكاظ قديما، سوق لنظم الشعر والقصائد العربية باللغة العربية الفصحى، وهو سوق لامتشاف فصاحة وبلاغة الشعراء العرب في ذلك الوقت.

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