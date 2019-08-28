الدليل الاجرائي الاصدار الرابع 1440

أعلن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية.

كما ويهتم المعلمون بموعد بداية الدراسة في السعودية بسبب عودتهم التي تسبق بداية الدراسة في المملكة، فمن المتعارف عليه أن دائمًا يكون موعد عودة المعلمين قبل موعد بداية الدراسة في السعودية، حتى يستعد المعلمون للعام الدراسي الجديد، واستقبال الطلاب، والطالبات بجميع المراحل الدراسية المختلفة.

كما ونوهت الوزارة على المدارس العاملة في المملكة العربية السعودية انه يجب مراعاة ما تم صدوره من قرارات وإجراءات الدليل التنظيمي الاصدار الرابع 1439 ويجب توافرها والتحقق من العمل بها في داخل أروقة المدارس والمرافق التعليمية المختلفة في بداية العام الدراسي الجديد،

واوضحت الوزارة، انه من أهم ما تضمنه الدليل التنظيمي الاصدار الرابع 1439 والذي ينظم العلاقة ما بين الجهات المختلفة في المؤسسات التعليمية والمدارس على وجه الخصوص والتي بدأ التحقق منها مع إقتراب الموعد المخصص لبدء العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر ويتم نشر الدليل التنظيمي الاصدار الرابع 1439 على الإداريين والمعلمين للحرص على مراعاته.

يمكنكم تحميل الدليل التنظيمي الاصدار الرابع 1439 pdf من خلال الرابط التالي من هـــــــنــــــــا

يتضمن الدليل التنظيمي كل الإجراءات والخطوات التي يجب أن يعمل بها المديرين والعاملين في الهيئة التدريسية لهذه المدارس لضمان تنظيم وضبط العملية التعليمية.