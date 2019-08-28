بناء مدرسة جديدة بكلفة مليون و270 الف دولار في قلقيلية

قال رئيس بلدية قلقيلية محمد هاشم المصري، اليوم الاربعاء، إن البلدية ستشرع قريبا ببناء مدرسة جديدة في قلقيلية، لتخفيف الاكتظاظ في مدارس المحافظة.

وأضاف المصري أن المدرسة ستضم الصفوف الأساسية، وستتكون من ثلاث طبقات، على مساحة ثلاثة دونمات و270 مترا، وبتكلفة مالية تصل إلى مليون و270 الف دولار.

وأشار المصري إلى أن صندوق المعارف في البلدية قدم "200 ألف"، فيما تبرع رجل الأعمال الفلسطيني المغترب حماد الحرازين مبلغ "مليون و70 الف"، مؤكدا بدء العمل فيها بداية الشهر المقبل، حيث ستكون في منطقة خلة نوفل بالمدينة .

وأوضح أنه جرى توقيع اتفاقية بناء المدرسة في مكتب محافظة رام الله برعاية محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، لافتا الى أن بنائها رسالة مفادها أننا سنواصل البناء والتطوير من أجل اعداد جيل متعلم وواع وقادر على الحفاظ على الأرض ومقاومة الاحتلال.