اجازة راس السنة الهجرية 2019 الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1441، وذلك سيكون في تاريخ 31 اغسطس 2019.

واوضح الديوان ، انه سيتم تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أول المحرم 1441هـ في كل الأحوال باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441هـ على ان يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي له.

وبما أن شهر ذي الحجة الجاري سينتهي يوم الجمعة 29 منه فإنه يتوقع أن يكون «السبت» هو أول أيام المحرم 1441هـ، وعليه ـ وإذا ثبت ذلك ـ فإنه سيكون هو يوم العطلة وليس يوم الأحد الذي يليه ولا يعوض بيوم آخر بناء على قرار سابق ل‍مجلس الوزراء نص على أنه «إذا صادف وقوع اي من المناسبات الثلاث وهي رأس السنة الهجرية والإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف أو أي من العطلات الرسمية الأخرى يوم السبت فإنه لا يعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه».

أما إذا جاء شهر ذي الحجة مكملا 30 يوما، وهو ما لا تؤيده المراصد الفلكية، فسيكون الأحد هو الأول من المحرم 1441هـ، وبذلك يكون يوم العطلة.