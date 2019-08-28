اجازة راس السنة الهجرية 2019 في الامارات

أعلنت الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية ، في الامارات ، أن الإجازة الرسمية لرأس السنة الهجرية لعام 1441/2019 في كافة الجهات الحكومية ستكون يوم 1 محرم 1441، 31 اغسطس 2019 ، وهو إجازة رسمية في الإمارات، ويتوقف تحديد اليوم على نتيجة الرؤية الشرعية للهلال وغرة شهر محرم من العام الجديد.

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يوم الأول من شهر محرم لعام 1441 هجرية عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي والامارات ، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة، داعية الله عزَّ وجلَّ أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

وفي سياق مختلف ، أعلنت المصادر المسؤولة أن موعد بداية الدراسة في الإمارات سيكون يوم الأحد 1 سبتمبر 2019، ويوم رؤية هلال شهر محرم 1441، سيكون يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 لاستطلاع هلال شهر محرم، وفلكيًا فأن يوم السبت 31 أغسطس هو 1 محرم 1441.