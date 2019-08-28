يوم الرجل العالمي 1440

يُحتفل باليوم العالمي للرجل لتكريم كلّ رجل كان قدوةً لغيره وأحرز فرقًا إيجابيًا في مجتمعه، إضافة إلى إذكاء الوعي بالقضايا المتعلّقة بالرجال، كالصحة العقلية، والذكورة السامة، وارتفاع معدّل الانتحار لدى الذكور.

يحتفل بـ"اليوم العالمي للرجل" سنوياً في 19 تشرين الثاني، ويصادف ذلك قبل يوم من الاحتفال بـ"اليوم العالمي للطفولة"، حيث يتزامن هذا التاريخ مع عيد ميلاد والد الدكتور جيروم تيلكوسينغ، وهو طبيب من جمهورية ترينيداد وتوباغو أعاد إطلاق هذه المناسبة في عام 1999.

وبالرغم من أن هذا اليوم موجود منذ عقود، إلا إن كثيراً لا يدرون أو لا يدركون أن هناك يوما عالمياً للرجل، بينما يعتقد كثيرون أنه موجود بسبب وجود يوم عالمي للمرأة فقط، الذي يتم الاحتفال به في الثامن مارس من كل عام.

ومن المعروف، على الصعيد العالمي ولأسباب مختلفة، أن الرجل هو الأكثر إقداماً على الانتحار، خصوصاً لمن هم دون سن 45 عاماً، وفقاً لمنظمة "كالم" الخيرية، والاسم اختصار لـ"الحملة ضد الحياة البائسة" (كامبين أغينزت لايف ميزرابل).

ففي بريطانيا، ينتحر 84 رجلاً كل أسبوع، أي بمعدل 12 رجلاً يومياً، وفقاً لما جاء في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فيه إشارة إلى أن متوسط انتحار الرجال في بريطانيا يزيد بنحو ثلاثة أضعاف على متوسط انتحار النساء.