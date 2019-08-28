"كتائب القسام" تزف شهداء تفجيرات غزة

زفت كتائب القسام، شهداء الواجب القساميين، وائل خليفة وسلامة النديم والشهيد علاء الغرابلي الذين ارتقوا ليلة أمس في جريمة التفجير بغزة.

ودعا القسام في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية قطع دابر كل من يحاول العبث بأمن الشعب الفلسطيني.

وأسفرت تفجيرات الأمس عن ارتقاء 3 شهداء من عناصر شرطة المرور، وهم: الملازم سلامة ماجد النديم (32 عاماً)، والملازم وائل موسى محمد خليفة (45 عاماً)، والمساعد علاء زياد الغرابلي (32 عاماً)، مشيرة إلى أنهم من مرتبات شرطة المرور والنجدة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين. وفق بيان وزارة الداخلية.

إليكم نص البيان كاملًأ:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

كتائب القسام تزف شهداء التفجيرات الآثمة التي استهدفت حاجزين للشرطة

وتمضي قوافل الشهداء ويأبى القساميون إلا أن يؤدوا واجب الدفاع عن شعبهم وأهلهم في كل ميدان، يحرسون ثغور الوطن من الاحتلال وأعوانه، ومن الدخلاء على شعبنا ونهجه المقاوم، الذين أبوا إلا العبث بأمن شعبنا ومحاولة حرف بوصلة جهاده المقدس ضد الصهاينة المحتلين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية -حماس- إلى العلا شهداء الواجب:

الشهيد القسامي المجاهد/ وائل خليفة (42) عاماً من مخيم البريج وسط قطاع غزة

الشهيد القسامي المجاهد/ سلامة النديم (32) عاماً من مدينة غزة

الشهيد المجاهد/ علاء الغرابلي (32) عاماً من مدينة غزة

والذين ارتقوا شهداء – بإذن الله تعالى- أمس الثلاثاء 26 ذو الحجة 1440هـ الموافق 27/08/2019م في التفجيرات الآثمة التي استهدفت حاجزين للشرطة، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحداً.وإننا إذ نزف إلى العلا شهداء الواجب فإننا نشد على أيدي أجهزتنا الأمنية وندعوها للضرب بيد من حديد وقطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا، ونعاهد شهداءنا بأن نبقى على العهد بإذن الله حتى نحرر أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الأحد 27 ذو الحجة 1440هـ

الموافق 28/08/2019م