نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام 2019 برقم الاستمارة

اكدت وزارة التعليم العالي السودانية ، على ظهور نتائج قبول جامعات السودان 2019، وعن دليل نسب القبول في الدول الأول/ قبول عام، داخل الجامعات السودانية.

واوضحت الوزارة أنه يوجد بعض الإجراءات الخاصة بعملية التقديم الإلكتروني في الجامعات السودانية للعام الدارسي القادم 2019/2020، كما أنه تم إغلاق موقع التقديم في الجامعات السودانية ويتم مراجعة رغبات الطلاب ومعالجة العملية التنسيقية على مختلف الجامعات.

ومن الجدير ذكره، ان الوزارة كشفت عن الرابط المباشر الخاص بها للاستعلام عن نتائج قبول الجامعات للعام القادم، حيث سيتمكن الطالب من خلاله على معرفة نتيجة القبول في الجامعة التي تقدم لها من بين الجامعات المتاحة في السودان، من خلال موقع نتائج قبول جامعات السودان، ويكون الاطلاع على النتيجة برقم الاستمارة.

كما وأعلنت مؤسسات التعليم العالي عن أسس وضوابط الترشيح للطلاب قبل إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2019، ومن أهم تلك الضوابط والأسس الأتي:

يجب أن يتم الترشيح للجامعات وفق ترتيب الرغبات.

كما أن الإدارة تقوم بفرز وتعديل الرغبات المسجلة على الموقع.

كما أنه يجب النجاح في المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن تكون من نفس عام التقديم للجامعات.

فضلاً عن أن القبول للبكالوريوس يتم وفق النسـبة المئوية والنجاح في القسم الأكاديمي وخصوصًا في المواد الأربع الإجبارية.

لمن يرغب في معرفة نتيجة قبول الجامعات السودانية 2019 برقم الاستمارة ومؤسسات التعليم العالي في السودان من خلال الرابط التالي من هــــــــــــــــــــــــــنا.