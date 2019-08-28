عبارات استقبال الطالبات في أول يوم دراسي 2019

يحرص المعلمين والمعلمات على انتقاء أجمل عبارات استقبال الطالبات في أول يوم دراسي من أجل استقبال الطلبة والطالبات فيها، والتأكيد على عمق العلاقة التي تربط المعلمين بالطلبة والطالبات.

ولتهيئة الطلبة لاستقبال التعليم والنجاح والتفوق، تحرص الإدارة التدريسية مع بداية الفصل الدراسي الجديد أول شهر سبتمبر على انتقاء العبارات والكلمات التي تزين بها الصفوف والممرات الرئيسية في المدرسة.

عبارات استقبال الطالبات في أول يوم دراسي: