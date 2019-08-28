نتائج عرض سماك داون الأخير 2019

إليك أحداث ونتائج عرض الرو الأخير 2019، حيث افتتحت النجمة ساشا بانكس أحداث عرض الرو لهذا الأسبوع بدخولها إلى الحلبة بينما أعيدت مشاهد من عودتها لحلبات المصارعة التي غابت عنها منذ مشاركتها في الرسلمينيا 35، وتضمن ذلك لقطات من هجومها العنيف على النجمة الخبيرة نتاليا وبطلة سيدات الرو بيكي لينش بشكل عنيف في تلك الليلة قبل أسبوعين.

وقالت بانكس، إن الجميع ينتظرون تفسيراً لما حدث ولغيابها عن الحلبات الذي استمر لأربعة شهور، وتحدثت عن التسريبات التي انتشرت عقب غيابها حول بكائها خلف الكواليس وتوجهها إلى المنزل وأكدت صحتها، وأشارت لقضائها لإجازة بالاعتماد على ما حصلت عليه مقابل مشاركتها في الرسلمينيا، بينما حصلت بيكي لينش على مبلغ أكبر بكثير نظير تصدّرها للمهرجان مع روندا راوزي.

وتحدثت ساشا بانكس عن كونها النموذج المثالي لقسم السيدات لكنّها لم تكمل حديثها بسبب ظهور نتاليا التي ركضت نحو الحلبة التي نزلت منها غريمتها واشتبكت معها بشكل عنيف للغاية، وتمكنت نتاليا في البداية من الإطاحة بها بسبب غضبها من الهجوم الذي تعرّضت لها سابقا، لكنّ الأمور تساوت بعد ذلك وتدخل عدد من الحكام والمسؤولين للفصل بينهن.

وظهر ثنائي فريق ذا ستريت بروفيتس خلف الكواليس وتحدثا عن المعركة التي دارت بينا نتاليا وساشا بانكس، كما أعلنا عن مواجهة إقصاء تجمع بعض فرق الزوجي لتحديد الفريق المرشح لمنافسة سيث رولينز وبرون سترومان على لقب زوجي الرو.

وتم الترويج للمواجهة القادمة بين درو ماكنتير وريكوشيت ضمن منافسات ملك الحلبة من خلال مقاطع فيديو تم تسجيلها لهما في وقت سابق.

النزال الأول: بطولة ملك الحلبة

ريكوشيت -يهزم- درو ماكنتير

تمكن النجم المتألق ريكوشيت من تحقيق مفاجأة غير متوقعة ونجح بالإطاحبة بخصمه الاسكتلندي العنيف درو ماكنتير، وتأهل ريكوشيت بذلك الفوز للدور الثاني من بطولة ملك الحلبة، وسيواجه خصمه العنيف الآخر ساموا جو الأسبوع القادم.

قابلت المذيعة أبطال الزوجي في عرض الرو سيث رولينز وبرون سترومان خلف الكواليس للحديث عن دفاعهما القادم عن اللقب، وقال رولينز إنهما مستعدان لتحدي أي فريق كان في WWE، لكنّ سترومان كان يصب تركيزه على حزام WWE العالمي الذي كان بحوزة شريكه، ونجح بإقناعه بخوض مواجهة أمامه على الحزام في مهرجان صراع الأبطال 2019.

النزال الثاني: بطولة ملك الحلبة

بارون كوربين -يهزم- ذا مــيــــز

حقق بارون كوربين فوزا صعبا للغاية على خصمه ذا ميز الذي كان قريبا من انتزاع الفوز في أكثر من مناسبة، وتوجه كوربين بعدها تجاه المدخل وجلس على عرش ملك الحلبة وأخذ الصولجان بيده ووضع التاج على رأسه وقال إنه لا يكترث لما كان يريده الجمهور الذي لم يتوقع فوزه على الإطلاق، وأكد أن الجميع سيقدمون له التحيو وينحنون أمامه عندما ينتزع اللقب.

النزال الثالث

بــايــلـــي -تهزم- نكي كروس

قابلت المذيعة الوحش برون سترومان خلف الكواليس وتحدثت معه حول الفرصة الثمينة التي حصل عليها في عرض صراع الأبطال 2019 للمنافسة على لقب WWE العالمي، وقال سترومان إنه لا يكترث للمجهود الذي سيبذله في تلك الليلة، وقال إنه سيدافع عن لقب الزوجي ويحتفظ به قبل أن يواجه رولينز على اللقب العالمي وينتزعه منه، لأنه لا يوجد من هو قادر على منعه من ذلك.

النزال الرابع إقصاء متتالي: الفائز ينافس على اللقب

فريق فايكنج ريدرز إيفار وإريك -يهزم- فريق بو دالاس وكيرتس اكسل

فريق فايكنج ريدرز إيفار وإريك -ضد- فريق كارل اندرسون ولوك غالوز

تم إقصاء الفريقين بقرار من الحكم لعدم التزامهم بالقوانين

فريق روبرت رود ودولف زيجلر -يهزم- فريق جران ميتاليك ودورادو

فريق روبرت رود ودولف زيجلر -يهزم- فريق سكوت داوسن وداش وايلدر

فريق روبرت رود ودولف زيجلر -يهزم- فريق كيرت هواكينز وزاك رايدر

فريق روبرت روود ودولف زيجلر -يهزم- فريق هيفي ميشيناري تاكر وأوتز

ضمن النجمين الخبيرين روبرت رود وشريكه دولف زيجلر فرصة ذهبية للمنافسة على لقب زوجي الرو في عرض صراع الأبطال 2019 أمام سيث رولينز وبرون سترومان، وذلك بعد صمودهما وحسمهما لأربع مواجهات على التوالي.

النزال الخامس

ساشا بانكس -تهزم- نــتــالــيــا

لم تكتفي ساشا بانكس بفوزها بالمواجهة وقرّرت تعذيبها بحركة إخضاع عنيفة بعد انتهاء النزال وتفاخرت بذلك أمام الجماهير. قابلت المذيعة سارا شرايبر بطل الولايات المتحدة أي جي ستايلز خلف الكواليس وتحدثت معه حول مواجهة الوحش برون سترومان على اللقب في هذا العرض، وقال إنه لن يتمكن من الاقتراب من حزامه وسيفشل في جميع محاولاته.

النزال السادس

سيدرك ألكساندر -يهزم- ســيــزارو

عُرضت لقطات من الأحداث المثيرة التي دارت حول لقب 24/7 في احتفال يوم المؤسسين في شبكة فوكس الرياضية الشهيرة مؤخرا. بينما قابلت المذيعة سارا شرايبر النجمين دولف زبجلر وبوبي رود وتحدثت معهما حول الشراكة المفاجئة بينهما، وقال زيجلر إنهما لا يثقان بأي شخص كان وخصوصا هناك في WWE. ثم عُرضت حلقة جديدة من برنامج براي وايت الطريف.

النزال السابع: بطولة الولايات المتحدة

أي جي ستايلز -يهزم- برون سترومان

نجح أي جي ستايلز بخداع الحكم وتظاهر بحصوله على ضربة بالكرسي الحديدي الذي أدخله إلى الحلبة والتقطه خصمه، وهو ما دفعه لإنهاء النزال لمصلحته بعدم الأهلية، وكان ذلك ما أغضب الوحش برون سترومان الذي انهال عليه بالضرب بذلك الكرسي، وحاول كارل أندرسون ولوك غالوز انقاذ ستايلز لكنّهما حصلا على العقاب ذاته منه في نهاية العرض.