موعد نتائج الاكمال 2019 فى غزة والضفة الغربية

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، عن موعد نتائج امتحانات الدورة الثانية الاكمال في توجيهي الثانوية 2019 بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر في الوزارة، أنه سيتم نشر النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدم مئات الطلبة للامتحانات مطلع شهر أغسطس الجاري في مختلف المحافظات الفلسطينية بقطاع غزة و القدس والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي أن نسبة النجاح في الفروع الأدبي والعلمي وباقي الفروع بلغت 69.34%، مبينة أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه بلغ (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34%).

لفحص نتائج الثانوية العامة الاكمال الدورة الثانية 2019 في فلسطين من هـــــــــــــنا، فيه إشارة إلى أنه لم يتم تفعيل الرابط بعد.

وأضافت الوزارة، على من يرغب في الحصول على نسخة مصدقة عن الشهادة الحضور إلى المدرسة ومعه 6 شواقل عن كل نسخة، مشددة على أنه لن يتم تصديق أي صورة شهادة الأسبوع القادم إلا من خلال المدرسة فقط.

يذكر أن امتحان الانجاز 2019 الثانوية العامة في فلسطين، جرى في قطاع غزة والضفة والخارج والشتات في توقيت واحد.