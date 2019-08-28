موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة كأس مصر 2018/2019

يستعد كل من فريق الزمالك وفريق مصر المقاصة ، اليوم الاربعاء، لاقامة مباراة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، موسم 2018/2019.
تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ، وتمام التاسعة بتوقيت السعودية وفلسطين، وهي مذاعة عبر قنوات أون سبورت، نايل سبورت وتايم سبورتس، إلى جانب إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت إف إم.
المباراة هي الأولى لأحمد حسام ميدو مدرب المقاصة مع فريقه الجديد، والثانية للصربي ميتشو في قيادة الزمالك بعد توليه مسئولية تدريب الفريق منذ أيام.
الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الزمالك والمقاصة سوف يواجه فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.
اما عن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين سيكون كالتالي:
|اسم الفريق
|الزمالك
|مصر المقاصة
|حراسة المرمى
|محمد عواد – محمد أبو جبل
|أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو
|خط الدفاع
|محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز
|عصام صبحي – أحمد عبد العزيز “مودي” – شريف حازم – هاني سعيد – عاصم سعيد – أحمد ياسين – احمد محسن.
|خط الوسط
|طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو .
|مصطفي شبيطه – صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي – ميدو جابر – محمد ابراهيم – صلاح عاشور .
|خط الهجوم
|مصطفى محمد – عمر السعيد.
|أودو موسيس – عبد الله مجدي – صلاح أمين – عمرو مرعي.