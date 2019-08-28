موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة كأس مصر 2018/2019

يستعد كل من فريق الزمالك وفريق مصر المقاصة ، اليوم الاربعاء، لاقامة مباراة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، موسم 2018/2019.

تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ، وتمام التاسعة بتوقيت السعودية وفلسطين، وهي مذاعة عبر قنوات أون سبورت، نايل سبورت وتايم سبورتس، إلى جانب إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت إف إم.

المباراة هي الأولى لأحمد حسام ميدو مدرب المقاصة مع فريقه الجديد، والثانية للصربي ميتشو في قيادة الزمالك بعد توليه مسئولية تدريب الفريق منذ أيام.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الزمالك والمقاصة سوف يواجه فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

اما عن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين سيكون كالتالي: