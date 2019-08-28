رسالة لمنفذي التفجيرات ..امن_غزة_خط_ احمر

غضب ..سخط ..وصدمة سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشعب الفلسطيني ، بعد التفجيرات التي استهدفت حاجزين للشرطة الفلسطينية في ساعة متأخرة الليلة الماضية ، وخاصة ان هذه التفجيرات شاذة وغريبة على شعبنا وادت الى استشهاد 3 من عناصر الشرطة الفلسطينية .

#أمن_غزة_خط_احمر هاشتاق تصدرته مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم وغضبهم بعد الجريمة البشعة التي وصفها البعض بالمؤامرة التي حيكت خيوطها بليلٍ مظلم من قبل خصوم غزة وأعدائها رغبةً في كسر شوكتها وتفتيت وحدتها وزعزعة استقرارها وتمزيق تماسكها، فكانت الأجهزة الأمنية هي الصخرة الصلبة والعقبة الكؤود التي تحطمت عليها أحلام هؤلاء المتربصين.

الادانة بحق الجريمة لم تقتصر على القوى الفصائل انما طالت كافة ابناء شعبنا التي رفضت الجريمة واعتبرت ان امن غزة فوق كل المؤمرات :ايمن ابو ريدة قال " أمن غزة فوق كل مؤامرة ،وما لم يحققه الأعداء بالحروب والحصار لن يحققوه عبر بوابة الفوضى الداخلية بإذن الله !!#امن_غزة_خط_احمر

ثائر فلسطين قال على حسابه على تويتر "3 حروب طاحنة وعشرات الحملات وعدد من جولات التصعيد التي شنها الصهاينة لم تسهم بالمس بأمن غزة ،ما فشل فيه الصهاينة لن يفلح فيه أولئك الذين قبلوا بعلمهم وبدون علمهم أن يكونوا أدوات طيعة لأعداء الأمة حيثما حلوا على الرغم من المصاب الجلل ستخرج أكثر قوة وأكثر أمنا" #أمن_غزة_خط_احمر.

Fatima قالت "حفظ الله #غزة وحماها الله من كل شر وسوء ولعن الله جميع المتآمرين ضدها.

محمد عجور قال "المقاومة تقاتل على أكثر من جبهة (الصهاينة ، المنافقين ، المنحرفين فكريا ) نسأل الله السلامة

بلال الهاشمي عبر عن الجريمة على حسابه على تويتر بالقول "يجلسون على الحواجز ليل نهار وبنصف راتب حتى ننعم بالأمن والأمان فبأي ذنب قتلوا ، رحم الله شهداء الواجب ، وربنا يصبر أهلهم ... ويلعن الاحتلال وكل عملائه ، ويلعن كل ايد بتتطاول على غزة وأهلها ..

Ayat Nabil واوضحت ان في غزة رجال فرحم الله رجالنا، رحم الله شهداء الواجب،

اللهم صبرا لأهلهم فانهم أكثر الناس قهرا هذه الليلة ....، ويلعن الاحتلال، ويلعن كل من باع وخان، ويلعن كل ايد عم تتطاول ع غزة وأهلها ....

دارين عاشور على حسابها على تويتر" شوكة غزة قوية، هذا عهدنا بمقاومتها وأجهزتها الأمنية، وكل مخطط قذر يعبث بأمنها يُرد على فاعله..!

ويشار الى ان تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة الفلسطينية فجر اليوم أدت الى استشهاد ثلاثة من العناصر الشرطة الفلسطينية ، واكدت الداخلية على كشفها لخيوط الجريمة .

























