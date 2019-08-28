تردد قناة aic الجنوبية على قمر النايل سات 2019

تعتبر قناة الجنوبية التونسية، قناة فضائية عربية تبث من تونس وتعرض أهم وأحدث الأخبار المحلية والعالمية، حيث تبث القناة طوال اليوم بدون توقف أو تشفير على مدار 24 ساعة بشكل مجاني.

وتهتم قناة الجنوبية التونسية بالشأن السياسية وتقدم برامج اقتصادية وسياسية وثقافية وهي تلفزية تسلط الضوء على الواقع والابتكار مع لمسة فنية و تتكون من فريق من الشباب المتميز بالحماس المخصص لنجاح قناة الجنوبية والتصميم في المستقبل.

يشار إلى أن قناة الجنوبية هي تلفزيون متنوع البرامج التي تؤثر على جميع مجالات اهتمام المجتمع التونسي وتمثيلهم ليس فقط في بلدهم ولكن أيضا في الخارج، تبث قناة الجنوبية على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات بدر 4.

وتخضع القناة إلى أحكام القانون على حرية الاتصال التي توفر جملة أمور في المواد والتدخل وتحت ظروف معينة، ومجلس الرقابة على البث وتسعى إلى توفير أفضل الخدمات الإخبارية والتلفزيونية المتميزة لتناسب المشاهد العربي والتونسي.